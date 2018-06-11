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Более 600 мигрантов дрейфуют в Средиземном море: Италия и Мальта отказались принимать судно с беженцами

11 июня 2018 08:24
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Новости Италии. Обе страны закрыли порты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 600 мигрантов дрейфуют в Средиземном море: Италия и Мальта отказались принимать судно с беженцами-1

Сейчас более 600 мигрантов, которых спас корабль неправительственной организации, дрейфуют в Средиземном море.

На Мальте заявили: поскольку спасательные операции координировались центром в Риме, теперь переселенцы – забота итальянских властей. Однако вице-премьер Италии также не настроен давать приют беженцам. Он утверждает, что все лагеря на Сицилии уже переполнены.

# Беженцы # Фотофакт

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