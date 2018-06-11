Более 600 мигрантов дрейфуют в Средиземном море: Италия и Мальта отказались принимать судно с беженцами

Сейчас более 600 мигрантов, которых спас корабль неправительственной организации, дрейфуют в Средиземном море.

На Мальте заявили: поскольку спасательные операции координировались центром в Риме, теперь переселенцы – забота итальянских властей. Однако вице-премьер Италии также не настроен давать приют беженцам. Он утверждает, что все лагеря на Сицилии уже переполнены.