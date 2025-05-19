Жители уже начали готовиться к худшему! Польша не смогла выбрать президента в первом туре голосования

Кривое зеркало современной евродемократии. Или как в первом туре президентских выборов в Польше граждане выкинули свои голоса далеко не в избирательную урну. Так, 18 мая сомнительно победный мусорный мешок с 31 % голосов забрал себе кандидат от правящей коалиции – мэр Варшавы Рафал Тшасковский. В спину ему дышит, как и предсказывали социологические опросы, оппозиционер и националист Кароль Навроцкий, который набрал 29 % голосов. Так как никто из кандидатов не перешагнул порог в 50 %, то теперь их ждет еще две недели ожесточенной и заведомо нечестной борьбы за избирателей перед вторым туром голосования 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем временем в правящей коалиции Дональда Туска заметно нервничают: на кону существование многих русофобских проектов Кабмина. По подсчетам экспертов, лидерство сторонника нынешнего правительства Тшасковского крайне слабое. Ведь другие оппозиционные кандидаты и его конкурент Навроцкий с легкостью смогут суммировать свои не самые низкие баллы во втором туре.

Томаш Янковски, политолог (Польша):

Тшасковский может проиграть. Хотел бы еще о других кандидатах сказать. Более 6 % получил Гжегож Браун. Это кандидат, который, говорят у нас, крайне правый. Но дело в том, что он громко говорит о том, что нам нужно лучших отношений с Беларусью и Россией, он против поддержки Киева. Отметим, что до финала первого тура президентской гонки оба кандидата дошли, собрав багаж сомнительной репутации и шлейф скандалов. Верхом цинизма стало финансирование избирательной кампании Рафала Тшасковского из-за рубежа через польский фонд «Демократия в действии». Так, западные организации потратили более полумиллиона долларов на очернение конкурентов Тшасковского. Да и накануне самих выборов в числе 200 нарушений традиционной в Польше избирательной тишины были замечены агитации в соцсетях за Тшасковского. Некоторые посты принадлежали чиновниками из все той же правящей коалиции. В Польше режим избирательной тишины прервали 122 случая незаконной агитации кандидатов. Читайте здесь.

Впрочем, и его соперника Кароля Навроцкого не назовешь образцом морали. Об этом говорят попытки властей хоть как-то огородить выборы от фальсификации в подконтрольных оппозиции восточных регионах Польши. Так, избиркомы решили отрезать уголки у бюллетеней, чтобы их было тяжело подделать. Но и это не все «прелести» президентской гонки. Среди нарушений зафиксированы: пьяные члены комиссий, нацистская символика в оформлении избирательных участков, а также увольнение зампредседателя одного из пунктов голосования. Кульминацией стала смерть двух пенсионеров от сердечного приступа, видимо, из-за сверхнапряженной ситуации в стране.