В Индонезии людям советуют не выходить из дома или надевать защитные маски

Новости Индонезии. В стране из-за критического уровня загрязнения воздуха закрывают школы и детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. В стране из-за критического уровня загрязнения воздуха закрывают школы и детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больницы переполнены пациентами, страдающими респираторными заболеваниями.
Людям рекомендуют проводить как можно больше времени в помещениях или надевать маски. Причина осложнения ситуации – беспорядочные методы ведения сельского хозяйства.
Чтобы очистить землю, фермеры сжигают траву и другую растительность, что зачастую приводит к лесным пожарам.