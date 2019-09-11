В Индонезии людям советуют не выходить из дома или надевать защитные маски

Новости Индонезии. В стране из-за критического уровня загрязнения воздуха закрывают школы и детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больницы переполнены пациентами, страдающими респираторными заболеваниями.

Людям рекомендуют проводить как можно больше времени в помещениях или надевать маски. Причина осложнения ситуации – беспорядочные методы ведения сельского хозяйства.