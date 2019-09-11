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В Индонезии людям советуют не выходить из дома или надевать защитные маски

11 сентября 2019 08:20
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Новости Индонезии. В стране из-за критического уровня загрязнения воздуха закрывают школы и детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии людям советуют не выходить из дома или надевать защитные маски-1

Больницы переполнены пациентами, страдающими респираторными заболеваниями.

В Индонезии людям советуют не выходить из дома или надевать защитные маски-4

Людям рекомендуют проводить как можно больше времени в помещениях или надевать маски. Причина осложнения ситуации – беспорядочные методы ведения сельского хозяйства.

В Индонезии людям советуют не выходить из дома или надевать защитные маски-7

Чтобы очистить землю, фермеры сжигают траву и другую растительность, что зачастую приводит к лесным пожарам.

# Загрязнение воды # Фотофакт

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