В США горели цистерны с растворителем

Новости США. В американском штате Иллинойс с рельсов сошли 10 вагонов грузового поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В американском штате Иллинойс с рельсов сошли 10 вагонов грузового поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате крушения некоторые цистерны загорелись. В них находилась жидкость, которую используют в качестве растворителя.
В целях обеспечения безопасности правоохранители эвакуировали детей и персонал трёх школ, расположенных неподалеку от места ЧП.
Информации о пострадавших не поступало. Ведётся расследование причин аварии.