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В США горели цистерны с растворителем

11 сентября 2019 08:24
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Новости США. В американском штате Иллинойс с рельсов сошли 10 вагонов грузового поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США горели цистерны с растворителем-1

В результате крушения некоторые цистерны загорелись. В них находилась жидкость, которую используют в качестве растворителя.

В США горели цистерны с растворителем-4

В США горели цистерны с растворителем-6

В целях обеспечения безопасности правоохранители эвакуировали детей и персонал трёх школ, расположенных неподалеку от места ЧП.

Информации о пострадавших не поступало. Ведётся расследование причин аварии.

# Пожар # Фотофакт

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