В США горели цистерны с растворителем

Новости США. В американском штате Иллинойс с рельсов сошли 10 вагонов грузового поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате крушения некоторые цистерны загорелись. В них находилась жидкость, которую используют в качестве растворителя.