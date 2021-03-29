В Пекине уровень загрязнения воздуха в десятки раз выше нормы. Китай накрыла песчаная буря

Новости Китая. Китай снова накрыла песчаная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Пекине уровень загрязнения воздуха в десятки раз превысил допустимую норму.

Власти ввели в городе повышенные меры безопасности – детям, пожилым и людям с заболеваниями дыхательных путей не рекомендуется выходить на улицу. Все дорожные работы временно прекращены. Нельзя также разводить костры, чтобы избежать пожаров.

Это уже вторая песчаная буря за месяц. По словам ученых, причиной, по которой они происходят так часто, стали погодные условия – в марте было сравнительно тепло и мало дождей.