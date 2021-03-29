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В Индонезии из-за взрыва загорелся нефтеперерабатывающий завод. Пострадали около 20 человек

29 марта 2021 08:50
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Новости Индонезии. В провинции Западная Ява горит нефтеперерабатывающий завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии из-за взрыва загорелся нефтеперерабатывающий завод. Пострадали около 20 человек-1

В результате взрыва и последующего пожара пострадали около 20 человек. Это местные жители, которые находились рядом с предприятием. Пятеро из них госпитализированы с сильными ожогами.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Причина взрыва пока не установлена.

# Взрыв # Фотофакт

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