В Индонезии из-за взрыва загорелся нефтеперерабатывающий завод. Пострадали около 20 человек

Новости Индонезии. В провинции Западная Ява горит нефтеперерабатывающий завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. В провинции Западная Ява горит нефтеперерабатывающий завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате взрыва и последующего пожара пострадали около 20 человек. Это местные жители, которые находились рядом с предприятием. Пятеро из них госпитализированы с сильными ожогами.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Причина взрыва пока не установлена.