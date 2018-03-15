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В окресностях города Лахор произошел взрыв возле полицейского поста

15 марта 2018 09:54
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Новости Пакистана. Не менее 9 человек стали жертвами взрыва в окрестностях пакистанского Лахора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В окресностях города Лахор произошел взрыв возле полицейского поста -1

Среди погибших 5 сотрудников полиции. По словам очевидцев, атака была совершена, когда на одном из КПП проходила смена караула. Различные ранения получили свыше двух десятков человек.

В окресностях города Лахор произошел взрыв возле полицейского поста -3

По мнению правоохранителей, целью нападавших были силовики. Каким образом был произведен подрыв – пока неизвестно. Речь может идти о самодельной мине, заложенной у пропускного пункта, или о самоподрыве смертника.

В окресностях города Лахор произошел взрыв возле полицейского поста -5


 

# Фотофакт # Взрыв

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