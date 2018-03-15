В окресностях города Лахор произошел взрыв возле полицейского поста

Новости Пакистана. Не менее 9 человек стали жертвами взрыва в окрестностях пакистанского Лахора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди погибших 5 сотрудников полиции. По словам очевидцев, атака была совершена, когда на одном из КПП проходила смена караула. Различные ранения получили свыше двух десятков человек.

По мнению правоохранителей, целью нападавших были силовики. Каким образом был произведен подрыв – пока неизвестно. Речь может идти о самодельной мине, заложенной у пропускного пункта, или о самоподрыве смертника.