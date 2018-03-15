Прямой эфир

Военный самолет рухнул на юге Сенегала

15 марта 2018 09:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Африки. На юге Сенегала рухнул военный вертолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военный самолет рухнул на юге Сенегала -1

Первыми на месте ЧП оказались местные жители. До прибытия специалистов они пытались оказать экипажу судна первую помощь. На борту находились 20 человек.

Военный самолет рухнул на юге Сенегала -3

Спасти удалось 14. У многих медики констатировали серьезные травмы. Пострадавшие доставлены в больницу. Выяснением обстоятельств ЧП займётся специальная комиссия.

Военный самолет рухнул на юге Сенегала -5

# Фотофакт # Крушение

Другие новости рубрики

Все новости
Британия заблокировала российский проект в Совбезе ООН по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
15 марта 2018 09:30

Британия заблокировала российский проект в Совбезе ООН по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

На юге Афганистана смертник взорвал машину: погибли 6 человек
14 марта 2018 15:16

На юге Афганистана смертник взорвал машину: погибли 6 человек

Перед зданием Капитолия в США выложили обувь детей, погибших из-за вооруженного насилия в школе
14 марта 2018 15:08

Перед зданием Капитолия в США выложили обувь детей, погибших из-за вооруженного насилия в школе