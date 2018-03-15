Военный самолет рухнул на юге Сенегала

Новости Африки. На юге Сенегала рухнул военный вертолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Африки. На юге Сенегала рухнул военный вертолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первыми на месте ЧП оказались местные жители. До прибытия специалистов они пытались оказать экипажу судна первую помощь. На борту находились 20 человек.
Спасти удалось 14. У многих медики констатировали серьезные травмы. Пострадавшие доставлены в больницу. Выяснением обстоятельств ЧП займётся специальная комиссия.