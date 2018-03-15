Военный самолет рухнул на юге Сенегала

Новости Африки. На юге Сенегала рухнул военный вертолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми на месте ЧП оказались местные жители. До прибытия специалистов они пытались оказать экипажу судна первую помощь. На борту находились 20 человек.