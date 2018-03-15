Британия заблокировала российский проект в Совбезе ООН по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Новости России. Российская сторона призывает к сотрудничеству в расследовании резонансного случая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако англичане внесли изменения в документ, которые исказили его смысл. Ранее Совет безопасности ООН по инициативе Великобритании, провел экстренное собрание.

Где британские дипломаты обвинили в нарушении Устава ООН и Конвенции о запрещении химоружия. Напомню, 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. По мнению британских правоохранителей, они были отравлены веществом, якобы произведенным в России.