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Британия заблокировала российский проект в Совбезе ООН по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

15 марта 2018 09:30
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Новости России. Российская сторона призывает к сотрудничеству в расследовании резонансного случая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британия заблокировала российский проект в Совбезе ООН по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля-1

Однако англичане внесли изменения в документ, которые исказили его смысл. Ранее Совет безопасности ООН по инициативе Великобритании, провел экстренное собрание.

Британия заблокировала российский проект в Совбезе ООН по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля-3

Где британские дипломаты обвинили в нарушении Устава ООН и Конвенции о запрещении химоружия. Напомню, 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. По мнению британских правоохранителей, они были отравлены веществом, якобы произведенным в России.

Британия заблокировала российский проект в Совбезе ООН по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля-5

# Фотофакт # Международная политика

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