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Жители Ливана отключают технику из-за боязни новых взрывов

20 сентября 2024 17:34
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Паника охватила жителей Ливана. Из-за недавних взрывов пейджеров, телефонов и других устройств связи люди стараются отказаться от всей техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Ливана отключают технику из-за боязни новых взрывов-2

Недоверие вызывают разного рода приборы. От микроволновок до радионянь. Одни из них действительно взрывались, другие – обросли фейками. В стране распространились слухи, что якобы детонировали домофоны и даже телевизоры. Ливанская армия призвала граждан сообщать о любых подозрительных предметах. Напомним, что за 2 дня детонаций приборов связи погибли более 35 человек, ранения получили около 4 тысяч жителей. Власти страны и руководство «Хезболлы», которое было основной целью атакующих, возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Там никак не прокомментировали это кибернападение, но подтвердили сегодняшний удар по пригороду Бейрута. В результате него погибли 8 человек, в основном это дети.

# Международная политика

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