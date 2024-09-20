Жители Ливана отключают технику из-за боязни новых взрывов

Недоверие вызывают разного рода приборы. От микроволновок до радионянь. Одни из них действительно взрывались, другие – обросли фейками. В стране распространились слухи, что якобы детонировали домофоны и даже телевизоры. Ливанская армия призвала граждан сообщать о любых подозрительных предметах. Напомним, что за 2 дня детонаций приборов связи погибли более 35 человек, ранения получили около 4 тысяч жителей. Власти страны и руководство «Хезболлы», которое было основной целью атакующих, возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Там никак не прокомментировали это кибернападение, но подтвердили сегодняшний удар по пригороду Бейрута. В результате него погибли 8 человек, в основном это дети.