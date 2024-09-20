Гигин: сегодня европейцы не имеют никакого интеллектуального превосходства над нами

Григорий Азаренок, СТВ:

И свойственно американским президентам путать города, страны, сказать, что я готов пожать руку храброму иракскому гражданину, которому Саддам Хусейн отрезал руку, и прочие все перлы там их одного за другим, не будем перечислять. Один Трамп более-менее что-то понимает в интеллектуальных вещах. А сейчас вот «Камбала» Харрис… Мне кажется, это просто дебилизм обычный, который прослеживается даже во взгляде. А про еврочиновников мы даже и говорить не будем. Это уже полный паноптикум. Они нам все Оруэлла пытались приписать. Они уже превзошли.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Вы очень хорошо подметили тенденцию дезинтеллектуализации, антиинтеллектуализма, который стал свойственен западной цивилизации.

Ведь чем долгое время кичились европейцы, на чем основывалось их превосходство? Они же не говорили просто, что вот у нас там пушки лучше, авианосцы. Нет. Они говорили об интеллектуальном превосходстве: вот у нас великое французское просвещение, немецкая классическая философия, великая литература. И вот, базируясь на этом, мы [европейцы - прим.ред.] и навязываем своему миру цивилизованность. Ведь сам принцип – абсолютно расистские утверждения; цивилизованный мир и не цивилизованный мир.

Деление мира таким образом – это колониальный синдром, расистский или неорасистский синдром. Реально сейчас это поколение политиков, да и не только политиков, в принципе европейцы, никаким интеллектуальным превосходством над нами, над Индией, над Китаем, над другими странами в принципе не обладают.