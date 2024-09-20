Вроцлав уходит под воду – дамбы и защитные сооружения не выдерживают натиска стихии

Шторм «Борис» продолжает разрушительное турне по Центральной Европе. Стихия уже унесла жизни более 20 человек. Под воду уходит один из крупнейших польских городов – Вроцлав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шторм «Борис» продолжает разрушительное турне по Центральной Европе. Стихия уже унесла жизни более 20 человек. Под воду уходит один из крупнейших польских городов – Вроцлав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все построенные дамбы и прочие защитные сооружения не выдерживают натиска стихии и протекают, подмачивая тем самым репутацию властей. Ранее Варшава запросила помощь у Евросоюза, и там ответили согласием. Деньги получат все пострадавшие страны ЕС. Им выделены миллиарды евро на восстановление после удара стихии. Но увидят ли эти деньги простые горожане – вопрос открытый. Пока справляться с последствиями им приходится самостоятельно.
Пока одни грузят мешки с песком, другие цивилизованные европейцы думают, как поживиться на чужом горе. Зоны бедствия атаковали мародеры. Уже задержано как минимум 10 человек. Теперь в пострадавшие районы направлены военные патрули, они будут охранять покинутые дома, вместо того, чтобы реально помочь в ликвидации последствий стихии. Только по предварительным данным, ущерб от наводнений только в Польше уже составил более полумиллиарда долларов.