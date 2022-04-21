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Пытались испортить советские танки. В Германии оскверняют памятники истории и архитектуры

21 апреля 2022 08:46
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Новости Германии. Тем временем в Германии продолжаются акты вандализма в отношении памятников истории и архитектуры. Полиция сообщила о 16 случаях осквернения советских мемориалов в Берлине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пытались испортить советские танки. В Германии оскверняют памятники истории и архитектуры-1

Так, памятный комплекс в столичном Трептов-парке вандалы атаковали несколько раз. Они писали на входных воротах оскорбительные надписи и заливали его краской. Сенатор по внутренним делам германской столицы Ирис Шпрангер приказала полиции принять более строгие меры по охране мемориала. Это далеко не единичные случаи осквернения памятников воинам красной армии в Германии. 30 марта неизвестные пытались испортить советские танки, входящие в мемориальный комплекс в Тиргартене.

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# Великая Отечественная война # Ирис Шпрангер # Фотофакт

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