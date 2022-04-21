Цена на мясо может достичь 10 евро за килограмм. Стоимость продуктов продолжает расти в Литве

Новости Литвы. В Литве продолжают расти цены на продукты питания. Если ситуация в ближайшее время не изменится, то жителям страны многие из них станут не по карману, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, фермеры предупредили о резком подорожании мяса, которое произойдет уже в ближайшее время. Его цена может достичь 10 евро за килограмм. Виной всему стоимость кормов, что составляет 60 % себестоимости птицы и свинины. За год она выросла на 260 евро. Кроме этого подорожание энергоносителей, упаковки и топлива загоняют сельхозпроизводителей в угол. Они вынуждены повышать цены на свою продукцию, прекрасно понимая, что для многих людей она будет неподъемной. Чтобы как-то исправить положение фермеры обратились к правительству с просьбой снизить налоги. Но пока безрезультатно. Многим теперь грозит разорение и уход с рынка. А некоторые продукты могут и вовсе исчезнуть из магазинов.

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