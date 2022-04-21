В Латвии за поддержку российской спецоперации могут лишить гражданства

В Латвии за поддержку российской спецоперации в Украине можно лишиться гражданства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие поправки в законодательство принял парламент страны.

Теперь можно попасть под наказание если в органы безопасности поступит информация, что человек так или иначе выказывал одобрение боевых действий. Причем решение о лишении гражданства будет действовать даже на время его оспаривания. Покончить с инакомыслием власти настроены серьезно. С 24 февраля до начала апреля за поддержку российской спецоперации в Латвии было возбуждено 14 уголовных дел.