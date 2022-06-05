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Жители Германии заплатят миллиарды евро за санкции против «Газпрома»

05 июня 2022 11:53
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Новости Германии. Жители Германии заплатят дополнительные 5 миллиардов евро за санкции против «Газпрома», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Германии заплатят миллиарды евро за санкции против «Газпрома»-1

Дело в том, что ранее правительство ФРГ лишило «Газпром» управления собственными дочерними компаниями в Германии. Россия ввела контрсанкции и запретила холдингу работать с европейскими подразделениями, контроль над которыми был утерян. В результате немецкое правительство получило управление над дочерними компаниями в своей стране, но потеряло возможность закупать через них газ, как раньше. Новые поставщики обойдутся потребителям в дополнительные 5 миллиардов евро. Теперь природный газ будет обходиться Германии в примерно 85 миллиардов евро в год – это в несколько раз дороже, чем раньше. В Министерстве экономики Германии комментировать возможные дополнительные траты на закупку газа отказались, объяснив это коммерческой тайной.

# Экономический кризис # Фотофакт

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