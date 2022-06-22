Жители ЕС не готовы к повышению цен. 60% населения не могут полностью обеспечить себя продуктами

Согласно исследованию, более половины европейцев пострадают от роста стоимости тарифов на энергию из-за антироссийских санкций. Причем более 27 % отметили, что совсем не готовы к такому подорожанию. Еще почти 60 % могут не справиться с повышением цен на продукты. Кроме того, как показал опрос, не так критична ситуация лишь в пяти странах – Дании, Швеции, Нидерландах, Финляндии и Люксембурге. В этих государствах люди более или менее могут справиться с инфляцией.