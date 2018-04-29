Жители Британии столкнулись с нашествием ядовитых гусениц

Новости Великобритании. Из-за благоприятных условий Лондон и его окрестности буквально заполонили личинки дубового шелкопряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их волосках содержится токсин, который может стать причиной приступов астмы, рвоты или сыпи. При этом даже выпавшая ворсинка крайне опасна для здоровья человека. Токсин в ней сохраняет активность до пяти лет.