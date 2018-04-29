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Жители Британии столкнулись с нашествием ядовитых гусениц

29 апреля 2018 14:25
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Новости Великобритании. Из-за благоприятных условий Лондон и его окрестности буквально заполонили личинки дубового шелкопряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жители Британии столкнулись с нашествием ядовитых гусениц-1

В их волосках содержится токсин, который может стать причиной приступов астмы, рвоты или сыпи. При этом даже выпавшая ворсинка крайне опасна для здоровья человека. Токсин в ней сохраняет активность до пяти лет.

Жители Британии столкнулись с нашествием ядовитых гусениц-3

Небольшим утешением для местных жителей может служить лишь тот факт, что эти ядовитые гусеницы могут жить только на ветвях дуба или под деревьями. По некоторым данным, в Великобританию эти насекомые попали вместе с саженцами деревьев в 2006 году.

Жители Британии столкнулись с нашествием ядовитых гусениц-5

Жители Британии столкнулись с нашествием ядовитых гусениц-7

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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