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Ким Чен Ын заявил, что готов закрыть ядерный полигон Пунгери в мае

29 апреля 2018 13:53
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Новости Северной Кореи. К сообщениям из-за рубежа. Лидер КНДР готов закрыть ядерный полигон Пунгери в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ким Чен Ын заявил, что готов закрыть ядерный полигон Пунгери в мае -1

Об этом Ким Чен Ын сообщил на саммите двух Корей. Сообщается, что на закрытие будут приглашены эксперты и журналисты из США. На этом полигоне с 2006 года было проведено 6 ядерных испытаний.

Ким Чен Ын заявил, что готов закрыть ядерный полигон Пунгери в мае -3

По мнению северо-корейского лидера, после подписания мирного договора с Соединенными Штатами в ядерном арсенале страны не будет необходимости. Кстати, американский президент Дональд Трамп уже выразил готовность встретиться с лидером КНДР в течение месяца.

# Фотофакт # Международная политика

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