Ким Чен Ын заявил, что готов закрыть ядерный полигон Пунгери в мае

Новости Северной Кореи. К сообщениям из-за рубежа. Лидер КНДР готов закрыть ядерный полигон Пунгери в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Северной Кореи. К сообщениям из-за рубежа. Лидер КНДР готов закрыть ядерный полигон Пунгери в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом Ким Чен Ын сообщил на саммите двух Корей. Сообщается, что на закрытие будут приглашены эксперты и журналисты из США. На этом полигоне с 2006 года было проведено 6 ядерных испытаний.
По мнению северо-корейского лидера, после подписания мирного договора с Соединенными Штатами в ядерном арсенале страны не будет необходимости. Кстати, американский президент Дональд Трамп уже выразил готовность встретиться с лидером КНДР в течение месяца.