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Появились кадры аварийной посадки самолёта индийских ВВС Ил-38

29 апреля 2018 14:19
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Новости Индии. Накануне при заходе на посадку в подмосковном аэропорту Жуковский у машины не раскрылась одна из стоек шасси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Появились кадры аварийной посадки самолёта индийских ВВС Ил-38-1

Появились кадры аварийной посадки самолёта индийских ВВС Ил-38-3

На кадрах видно, как воздушное судно лежит носом на взлетной полосе. Чтобы поднять корпус самолета, сотрудникам аэропорта пришлось привлечь кран и грузовую технику. Учитывая условия посадки, машина в целом приземлилась успешно. Никто не пострадал. В России самолет индийских ВВС выполнял плановый облет после штатного технического обслуживания.

Появились кадры аварийной посадки самолёта индийских ВВС Ил-38-5

# Фотофакт # Крушение

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