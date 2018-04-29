Появились кадры аварийной посадки самолёта индийских ВВС Ил-38

Новости Индии. Накануне при заходе на посадку в подмосковном аэропорту Жуковский у машины не раскрылась одна из стоек шасси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кадрах видно, как воздушное судно лежит носом на взлетной полосе. Чтобы поднять корпус самолета, сотрудникам аэропорта пришлось привлечь кран и грузовую технику. Учитывая условия посадки, машина в целом приземлилась успешно. Никто не пострадал. В России самолет индийских ВВС выполнял плановый облет после штатного технического обслуживания.