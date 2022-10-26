Энергетический кризис может ударить по рынку труда в Германии

Так, энергетический кризис в Германии может ударить по рынку труда, тем самым и по карману населения. Миллионы жителей этой страны в скором времени могут остаться без работы. Согласно исследованиям немецкого института, более половины компаний готовятся отложить запланированные инвестиции. Результаты опроса эксперты уже назвали тревожным сигналом. Как утверждают специалисты, эта ситуация становится угрозой для занятости в Германии. Причем вполне реальной. Уже сегодня в стране увеличивается количество дистанционной и краткосрочной работы.