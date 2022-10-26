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Энергетический кризис может ударить по рынку труда в Германии

26 октября 2022 06:43
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Новости Германии. Каждый четвертый семейный бизнес планирует сократить количество рабочих мест из-за высоких затрат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетический кризис может ударить по рынку труда в Германии-1

Так, энергетический кризис в Германии может ударить по рынку труда, тем самым и по карману населения. Миллионы жителей этой страны в скором времени могут остаться без работы. Согласно исследованиям немецкого института, более половины компаний готовятся отложить запланированные инвестиции. Результаты опроса эксперты уже назвали тревожным сигналом. Как утверждают специалисты, эта ситуация становится угрозой для занятости в Германии. Причем вполне реальной. Уже сегодня в стране увеличивается количество дистанционной и краткосрочной работы.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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