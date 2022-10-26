Жители США готовятся к встрече Хэллоуина. Вот какие наряды они придумали для питомцев

Они вместе с хозяевами вышли на улицы нью-йоркского района Ист-Виллидж, известного своей ночной жизнью. Там не только участников, но и зрителей, желающих посмотреть костюмированный парад, собралось много. Главной фишкой вечера стал конкурс. Так, терьеры, сенбернары, чихуахуа, корги и многие другие боролись за звание «Лучший костюм» и «Лучший групповой костюм», в этой категории участвовали несколько собак, чьи образы были объединены одной темой. Впервые подобные мероприятия планировали провести в 2020 году, однако масштабные планы организаторов были сорваны пандемией.