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Жители США готовятся к встрече Хэллоуина. Вот какие наряды они придумали для питомцев

26 октября 2022 07:33
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Новости США. Жители США готовятся к встрече Хэллоуина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые приоделись к празднику собаки. 

Жители США готовятся к встрече Хэллоуина. Вот какие наряды они придумали для питомцев-1

Они вместе с хозяевами вышли на улицы нью-йоркского района Ист-Виллидж, известного своей ночной жизнью. Там не только участников, но и зрителей, желающих посмотреть костюмированный парад, собралось много. Главной фишкой вечера стал конкурс. Так, терьеры, сенбернары, чихуахуа, корги и многие другие боролись за звание «Лучший костюм» и «Лучший групповой костюм», в этой категории участвовали несколько собак, чьи образы были объединены одной темой. Впервые подобные мероприятия планировали провести в 2020 году, однако масштабные планы организаторов были сорваны пандемией.

# Хэллоуин # Новости США # Фотофакт

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