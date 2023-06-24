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Жителей Ростова-на-Дону призвали не покидать свои дома и выбираться в центр города

24 июня 2023 09:55
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Власти Ростова-на-Дону призвали ростовчан сидеть дома и воздержаться от поездок в центр города, передает РИА Новости со ссылкой на губернатора Василия Голубева.

Градоначальник призвал соблюдать спокойствие. Он добавил, что правоохранительными органами предпринимаются все меры для обеспечения безопасности. 

В связи с публикацией в Telegram-канале Евгения Пригожина ряда аудиозаписей, в которых он утверждал, что по его частям якобы наносятся удары, и при этом обвинял в этом военное руководство страны, ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Министерство обороны РФ отрицает информацию о якобы имевших место ударах по тыловым лагерям ЧВК Вагнера. Центр по связям с общественностью ФСБ России обратился к военнослужащим частной военной компании с просьбой не подчиняться приказам Пригожина и предпринять меры по его задержанию.

# Международная политика

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