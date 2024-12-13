Польша подняла в небо авиацию из-за якобы активности РФ

Оперативное командование Польши заявило, что из-за якобы активности России в воздухе поднята авиация. Об этом пишет РИА Новости.

В связи с российскими ударами по украинским объектам польская военная авиация была приведена в боевую готовность. Оперативный командир польских Вооруженных сил привел в действие все силы и средства, в том числе дежурные пары реактивных истребителей, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

Военные Польши заявили, что эти меры призваны обеспечить безопасность на территориях, «граничащих с уязвимыми районами». Руководство контролирует ситуацию, а силы готовы к немедленному реагированию.