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Польша подняла в небо авиацию из-за якобы активности РФ

13 декабря 2024 08:31
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Оперативное командование Польши заявило, что из-за якобы активности России в воздухе поднята авиация. Об этом пишет РИА Новости.

В связи с российскими ударами по украинским объектам польская военная авиация была приведена в боевую готовность. Оперативный командир польских Вооруженных сил привел в действие все силы и средства, в том числе дежурные пары реактивных истребителей, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. 

Военные Польши заявили, что эти меры призваны обеспечить безопасность на территориях, «граничащих с уязвимыми районами». Руководство контролирует ситуацию, а силы готовы к немедленному реагированию.

# Международная политика

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