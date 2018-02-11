Столкновение с вертолетом, отказ двигателя или ошибка экипажа: названы версии крушения Ан-148

Новости России. Причиной крушения Ан-148 в Подмосковье могли стать погодные условия и ошибка экипажа. Среди версий также отказ и последующий взрыв одного из двигателей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ранее рассматривалась версия столкновения самолета при взлете с вертолетом «Почты России» – на месте падения обнаружено много писем. Однако впоследствии выяснилось, что на борту находилось около 20 килограммов корреспонденции.

Для расследования авиакрушения создана специальная комиссия. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что разбившийся самолет был произведен менее 8 лет назад и ранее летал на зарубежных направлениях, а затем был передан «Саратовским авиалиниям».