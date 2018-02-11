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Столкновение с вертолетом, отказ двигателя или ошибка экипажа: названы версии крушения Ан-148

11 февраля 2018 18:06
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Новости России. Причиной крушения Ан-148 в Подмосковье могли стать погодные условия и ошибка экипажа. Среди версий также отказ и последующий взрыв одного из двигателей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Столкновение с вертолетом, отказ двигателя или ошибка экипажа: названы версии крушения Ан-148-1

Ранее рассматривалась версия столкновения самолета при взлете с вертолетом «Почты России» – на месте падения обнаружено много писем. Однако впоследствии выяснилось, что на борту находилось около 20 килограммов корреспонденции.

Столкновение с вертолетом, отказ двигателя или ошибка экипажа: названы версии крушения Ан-148-4

Для расследования авиакрушения создана специальная комиссия. Возбуждено уголовное дело.

Столкновение с вертолетом, отказ двигателя или ошибка экипажа: названы версии крушения Ан-148-7

Известно, что разбившийся самолет был произведен менее 8 лет назад и ранее летал на зарубежных направлениях, а затем был передан «Саратовским авиалиниям».

Столкновение с вертолетом, отказ двигателя или ошибка экипажа: названы версии крушения Ан-148-10

В эти минуты на месте трагедии продолжают работать специалисты.

Обломки Ан-148 разбросаны в радиусе километра: что известно о трагедии

Соболезнования президенту России, родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Фотофакт # Крушение пассажирского самолета в Подмосковье

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