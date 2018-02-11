Опубликованы кадры с места падения самолета Ан-148 в Подмосковье

Новости России. Днем 11 февраля пассажирский самолет упал в Московской области.

По информации СК РФ, на борту Ан-148 «Саратовских авиалиний» находился 71 человек, среди которых 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Воздушное судно вылетело из аэропорта «Домодедово».

Есть данные, что на борту был ребенок – здесь подробнее.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».