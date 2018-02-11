Опубликованы кадры с места падения самолета Ан-148 в Подмосковье

Новости России. Днем 11 февраля пассажирский самолет упал в Московской области.
По информации СК РФ, на борту Ан-148 «Саратовских авиалиний» находился 71 человек, среди которых 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Воздушное судно вылетело из аэропорта «Домодедово».
Есть данные, что на борту был ребенок – здесь подробнее.
По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Фото: скриншот из видео Телеканала 360
На место падения направлена следственная группа, здесь же работают специалисты, которые имеют опыт расследования авиакатастроф. Также на место трагедии выехал Председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Следствие будет рассматривать все возможные версии произошедшего.
Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на источник в Ространснадзоре, у авиакомпании осенью минувшего года были выявлены нарушения.
По информации издания, в ходе проверки состояния воздушного судна Ан-148-100В бортовой номер RA-61704 выявили нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера. В норме периодичность данных процедур должна составлять 375 летных часов, а на данном борту работы проводились с периодичностью 750 часов.
Телеканал 360 опубликовал кадры с места падения самолета в Подмосковье.
Фото: скриншот из видео Телеканала 360