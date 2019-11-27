Жертвами землетрясения в Албании стали уже 22 человека, ещё свыше 600 пострадали

Новости Албании. Число жертв разрушительного землетрясения в Албании возросло до 22 человек, еще свыше 600 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасти удалось более 40 граждан.

Под завалами разрушенных зданий продолжают искать выживших. В поисковых операциях задействованы спасатели из других стран. Сотни жителей, которые остались без крова, провели эту ночь в палаточных городках.

В Албании из-за мощного землетрясения разрушены несколько жилых домов, есть погибшие

Напомним, сильное землетрясение магнитудой 6.4 произошло накануне. Толчки были настолько мощными, что их ощутили на всем Балканском полуострове. Этот природный катаклизм уже признали самым разрушительным за последние 30 лет.