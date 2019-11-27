В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами: пассажиры ехали в аэропорт

Новости Доминиканы. На востоке Доминиканы перевернулся автобус с российскими туристами: 27 человек находятся в больнице, среди них трое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все они направлялись в аэропорт. По предварительной информации, авария произошла из-за маневра грузовика, который ехал впереди. Водителю автобуса пришлось резко затормозить, в результате чего он и опрокинулся.

Жизнь 20 пострадавших находится вне опасности, состояние семерых туристов уточняется: по некоторым данным, они получили тяжелые травмы.