Прямой эфир

Диснейленд в Гонконге начал вновь принимать гостей

18 июня 2020 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Гонконгский Диснейленд спустя пять месяцев карантина вновь принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диснейленд в Гонконге начал вновь принимать гостей-1

С самого утра у входа в развлекательный парк выстроилась длинная очередь. Долгожданных посетителей встретили персонажи мультфильмов и музыканты.

Диснейленд в Гонконге начал вновь принимать гостей-4

Пока в целях обеспечения безопасности администрация парка будет ограничивать число туристов. Желающие должны будут бронировать билеты заранее на специальном сайте, поскольку кассы еще не возобновили работу. Также придется выполнять строгие правила – носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Клинические испытания вакцины от коронавируса проходят в военном госпитале Москвы
18 июня 2020 14:25

Клинические испытания вакцины от коронавируса проходят в военном госпитале Москвы

В Портленде автомобиль протаранил толпу демонстрантов и скрылся
18 июня 2020 14:15

В Портленде автомобиль протаранил толпу демонстрантов и скрылся

В Москве при стрельбе в жилом доме погибли двое детей и двое взрослых
18 июня 2020 13:25

В Москве при стрельбе в жилом доме погибли двое детей и двое взрослых