Диснейленд в Гонконге начал вновь принимать гостей

Новости Китая. Гонконгский Диснейленд спустя пять месяцев карантина вновь принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра у входа в развлекательный парк выстроилась длинная очередь. Долгожданных посетителей встретили персонажи мультфильмов и музыканты.

Пока в целях обеспечения безопасности администрация парка будет ограничивать число туристов. Желающие должны будут бронировать билеты заранее на специальном сайте, поскольку кассы еще не возобновили работу. Также придется выполнять строгие правила – носить маску и соблюдать социальную дистанцию.