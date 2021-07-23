Жертвами паводков стали 6 человек. В Турции устраняют последствия сильных дождей и наводнений

Новости Турции. В Турции устраняют последствия сильнейших дождей и наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода обрушилась на северо-восток страны. Под ударом оказались две провинции. Из-за ливней из берегов вышла местная река. Потоки воды хлынули на улицы, снося все на своем пути. По дорогам плывут машины и мусорные баки. В одном из населенных пунктов Артвина буквально за считанные секунды рухнул жилой дом.

Развернута спасательная операция, из затопленных районов эвакуировали 200 человек. На данный момент информации о погибших не поступало, сообщается лишь о двух пострадавших.

Соседняя провинция Ризе, между тем, переживает непогоду второй раз за неделю. Жертвами паводков там стали шесть человек.