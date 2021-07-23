У здания мэрии в Токио собрались около 100 человек. Они призывают отменить Олимпиаду

Жители Токио встречают Олимпиаду с протестным настроением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 100 человек собрались у здания мэрии столичной префектуры, призывая отменить состязания. Они считают, что Олимпиада приведет к ухудшению эпидситуации.

Из-за пандемии формат многих мероприятий изменен. Например, на церемонии открытия на трибунах арены, вмещающей 80 тысяч зрителей, будут присутствовать всего 950 человек. Все они – официальные лица делегаций. Сколько спортсменов пройдут по дорожкам стадиона, пока неизвестно.