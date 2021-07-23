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У здания мэрии в Токио собрались около 100 человек. Они призывают отменить Олимпиаду

23 июля 2021 08:10
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Жители Токио встречают Олимпиаду с протестным настроением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 100 человек собрались у здания мэрии столичной префектуры, призывая отменить состязания. Они считают, что Олимпиада приведет к ухудшению эпидситуации.

У здания мэрии в Токио собрались около 100 человек. Они призывают отменить Олимпиаду-1

Из-за пандемии формат многих мероприятий изменен. Например, на церемонии открытия на трибунах арены, вмещающей 80 тысяч зрителей, будут присутствовать всего 950 человек. Все они – официальные лица делегаций. Сколько спортсменов пройдут по дорожкам стадиона, пока неизвестно.

У здания мэрии в Токио собрались около 100 человек. Они призывают отменить Олимпиаду-4

В ходе Игр будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Бороться за победу будут около 12,5 тысяч спортсменов из более чем 200 стран. 

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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