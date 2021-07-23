«Продырявил» стену дворца. Посмотрите, какую инсталляцию сделал художник в Риме

Новости Италии. Один из самых известных дворцов Рима украсила оптическая иллюзия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Cтрит-арт-художник JR проделал виртуальную дыру в посольстве Франции. Инсталляция дает людям возможность взглянуть на то, как бы все выглядело, если бы часть внешней стены отсутствовала.