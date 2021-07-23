Прямой эфир

«Продырявил» стену дворца. Посмотрите, какую инсталляцию сделал художник в Риме

23 июля 2021 06:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Один из самых известных дворцов Рима украсила оптическая иллюзия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Продырявил» стену дворца. Посмотрите, какую инсталляцию сделал художник в Риме-1

Cтрит-арт-художник JR проделал виртуальную дыру в посольстве Франции. Инсталляция дает людям возможность взглянуть на то, как бы все выглядело, если бы часть внешней стены отсутствовала.

«Продырявил» стену дворца. Посмотрите, какую инсталляцию сделал художник в Риме-4

Палаццо Фарнезе – здание, построенное в XVI веке как дипломатическое представительство Парижа. Теперь появился художественный способ открыть дворец для всех и показать комнаты, которые можно увидеть только в книгах или в интернете.

# Художник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Представитель ВОЗ: темпы вакцинации стали снижаться, больницы вновь могут оказаться переполненными
23 июля 2021 06:24

Представитель ВОЗ: темпы вакцинации стали снижаться, больницы вновь могут оказаться переполненными

Русские больше не являются коренным народом Украины. Зеленский подписал скандальный законопроект
22 июля 2021 14:53

Русские больше не являются коренным народом Украины. Зеленский подписал скандальный законопроект

В Бельгии из-за масштабных наводнений разрушены и повреждены свыше 10 тысяч домов
22 июля 2021 14:21

В Бельгии из-за масштабных наводнений разрушены и повреждены свыше 10 тысяч домов