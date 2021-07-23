Представитель ВОЗ: темпы вакцинации стали снижаться, больницы вновь могут оказаться переполненными

В ВОЗ не исключают рекомендации об обязательной вакцинации от коронавируса. Такие заявления звучат на фоне быстрого распространения новых штаммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, ЕС все больше угрожает отличающийся высокой заразностью штамм «Дельта». Увеличение числа заболевших может дать дополнительную нагрузку на системы здравоохранения, а больницы вновь могут оказаться переполненными.

Специалист также обратил внимание, что темпы вакцинации во многих странах стали снижаться. В связи с этим он призвал попытаться переубедить тех, кто еще сомневается в необходимости получения защиты от COVID-19. Клюге также выступил за сохранение обязательного масочного режима и соблюдение других профилактических мер.