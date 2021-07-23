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Представитель ВОЗ: темпы вакцинации стали снижаться, больницы вновь могут оказаться переполненными

23 июля 2021 06:24
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В ВОЗ не исключают рекомендации об обязательной вакцинации от коронавируса. Такие заявления звучат на фоне быстрого распространения новых штаммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель ВОЗ: темпы вакцинации стали снижаться, больницы вновь могут оказаться переполненными-1

По словам директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, ЕС все больше угрожает отличающийся высокой заразностью штамм «Дельта». Увеличение числа заболевших может дать дополнительную нагрузку на системы здравоохранения, а больницы вновь могут оказаться переполненными.

Представитель ВОЗ: темпы вакцинации стали снижаться, больницы вновь могут оказаться переполненными-4

Специалист также обратил внимание, что темпы вакцинации во многих странах стали снижаться. В связи с этим он призвал попытаться переубедить тех, кто еще сомневается в необходимости получения защиты от COVID-19. Клюге также выступил за сохранение обязательного масочного режима и соблюдение других профилактических мер.

# Коронавирус # Ханс Клюге # Фотофакт

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