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Жертвами обрушения жилого дома в польском Щирке стали 6 человек, в том числе двое детей

05 декабря 2019 13:01
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Новости Польши. Жертвами обрушения дома в польском Щирке стали 6 человек. Среди них оказались двое детей. Тела погибших найдены под обломками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами обрушения жилого дома в польском Щирке стали 6 человек, в том числе двое детей-1

На месте трагедии продолжаются поиски выживших. Около 200 специалистов вручную разбирают завалы, чтобы избежать повторных обрушений. Привлечены кинологи со специально обученными собаками.

Напомним, ЧП на горнолыжном курорте произошло ночью. В трехэтажном жилом доме прогремел взрыв, после чего здание загорелось и рухнуло. Известно, что в доме проживали 9 человек. По предварительной версии, взрыв произошел в результате бурения газопровода компанией, которая осуществляла строительные работы в непосредственной близости от дома.

Жертвами обрушения жилого дома в польском Щирке стали 6 человек, в том числе двое детей-4

Жертвами обрушения жилого дома в польском Щирке стали 6 человек, в том числе двое детей-6

# Обрушение дома # Фотофакт

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