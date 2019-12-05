Во Франции бастуют против пенсионной реформы: не работает общественный транспорт и отменены авиарейсы

Новости Франции. Во Франции началась бессрочная общенациональная забастовка против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже сегодня, 5 декабря, не работают метро и электрички. 90 % скоростных поездов останутся в депо. Отменены сотни авиарейсов. На маршруты выйдут лишь 30 % автобусов и трамваев. Детские учреждения и начальные школы закрыты, в колледжах и лицеях отменены занятия.

Протяженность пробок в столичном регионе уже превысила 550 километров. В связи с транспортным коллапсом руководители многих фирм позволили сотрудникам работать удаленно.

Накануне посольство нашей страны во Франции рекомендовало белорусам воздержаться от поездок в республику в этот день.