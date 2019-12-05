Александр Лукашенко поздравил Короля Таиланда с Национальным днём

Новости Таиланда. Праздничные мероприятия проходят по всему Таиланду. 5 декабря в 1927 году родился покойный Король страны Пхумипон Адульядет, которого называют Отцом нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День рождения Короля – национальный праздник, кроме того, сегодня отмечается также День отца. Традиционно, все правительственные здания сегодня разукрасятся разноцветными огнями.

С Национальным днем Короля Таиланда Раму X поздравил Александр Лукашенко. Президент Беларуси пожелал монарху крепкого здоровья и счастья, а жителям этой страны – мира и успехов.