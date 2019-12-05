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Верхушка с кристаллами Swarovski и 50 тысяч лампочек. В Нью-Йорке зажглись огни на главной рождественской ёлке

05 декабря 2019 11:55
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Новости США. В Нью-Йорке зажглись огни на главной рождественской елке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи людей пришли к Рокфеллер-плаза, чтобы стать свидетелями этого момента.

Верхушка с кристаллами Swarovski и 50 тысяч лампочек. В Нью-Йорке зажглись огни на главной рождественской ёлке-1

Зеленую красавицу, которая достигает 23 метров в высоту, Нью-Йорку подарила одна из жительниц штата. На рождественском дереве сияют 50 тысяч лампочек. Чтобы украсить его, мастерам потребовалось 8 километров гирлянд.

Верхушка ели увенчана 70-конечной хрустальной звездой весом в 450 килограммов. Она собрана из 3 миллионов кристаллов Swarovski. Радовать жителей и гостей города елка будет до 14 января.

Верхушка с кристаллами Swarovski и 50 тысяч лампочек. В Нью-Йорке зажглись огни на главной рождественской ёлке-4

Верхушка с кристаллами Swarovski и 50 тысяч лампочек. В Нью-Йорке зажглись огни на главной рождественской ёлке-6

Верхушка с кристаллами Swarovski и 50 тысяч лампочек. В Нью-Йорке зажглись огни на главной рождественской ёлке-8

# Новый год # Фотофакт

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