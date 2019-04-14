В Индии и Бангладеш отмечают Бенгальский Новый год: какие традиции этого праздника

Новости Индии и Бангладеш. В Индии и Бангладеш отмечают Бенгальский Новый год. Миллионы людей вышли на улицы городов, чтобы принять участие в одном из самых масштабных праздников в Юго-Восточной Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, жители надевают самые красивые и дорогие вещи, принимают участие в красочном параде плотов, а вечером запускают салюты.

Этот праздник основан на индуистском солнечном календаре и празднуется в одно время с аналогичными фестивалями в других регионах Юго-Восточной Азии.