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На американский штат Техас обрушился торнадо: есть жертвы и десятки пострадавших

14 апреля 2019 13:37
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Новости США. На американский штат Техас обрушился торнадо: есть погибшие, еще десятки людей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На американский штат Техас обрушился торнадо: есть жертвы и десятки пострадавших-1

На американский штат Техас обрушился торнадо: есть жертвы и десятки пострадавших-3

Жертвами стихии стали двое детей. Они находились в машине вместе с родителями, когда на крышу их автомобиля упало дерево.

Торнадо затронуло многие города, в том числе и столицу штата – Даллас. Разрушены десятки домов, повалены деревья и столбы, повреждены дороги, а в аэропортах были отменены более 500 авиарейсов.

На американский штат Техас обрушился торнадо: есть жертвы и десятки пострадавших-6

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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