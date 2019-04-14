На американский штат Техас обрушился торнадо: есть жертвы и десятки пострадавших

Новости США. На американский штат Техас обрушился торнадо: есть погибшие, еще десятки людей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами стихии стали двое детей. Они находились в машине вместе с родителями, когда на крышу их автомобиля упало дерево.

Торнадо затронуло многие города, в том числе и столицу штата – Даллас. Разрушены десятки домов, повалены деревья и столбы, повреждены дороги, а в аэропортах были отменены более 500 авиарейсов.