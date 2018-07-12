«Женщина даже телефон от уха не отняла»: в Краснодаре из-за жары взорвалась машина

Как заметно на видео, опубликованном на Youtube-канале, мимо автомобиля проходит женщина. В этот момент случился взрыв. Жительница города осталась невозмутимой, не прекратила разговаривать по телефону, а только ускорилась, услышав как за ее спиной разорвалась машина.

Новости России. 10 июля в Краснодаре в припаркованной во дворе машине взорвался газовый баллон. Инцидент попал на камеру.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают причины происшествия и поведение женщины.

«А не надо полный баллон оставлять на солнце»,

«Всегда всем говорю, что газовый баллон в машине – это бомба замедленного действия»,

«Ласковое краснодарское солнышко пригрело»,

«Женщина даже телефон от уха не отняла. Так и продолжила говорить»,

«Женщине повезло. Стоящий рядом Фокус цел на удивление».

Воздух в Краснодаре 10 июля прогрелся до 40 градусов, что, вероятнее всего, и стало причиной взрыва газового баллона, который находился в машине.

Несколько дней назад в центре Франции произошел взрыв.