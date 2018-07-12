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«Женщина даже телефон от уха не отняла»: в Краснодаре из-за жары взорвалась машина

12 июля 2018 09:22
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Новости России. 10 июля в Краснодаре в припаркованной во дворе машине взорвался газовый баллон. Инцидент попал на камеру.  

Как заметно на видео, опубликованном на Youtube-канале, мимо автомобиля проходит женщина. В этот момент случился взрыв. Жительница города осталась невозмутимой, не прекратила разговаривать по телефону, а только ускорилась, услышав как за ее спиной разорвалась машина.  

«Женщина даже телефон от уха не отняла»: в Краснодаре из-за жары взорвалась машина-1

Фото: vk.com/typical_krd  

Пользователи социальных сетей активно обсуждают причины происшествия и поведение женщины.  

«А не надо полный баллон оставлять на солнце»,  

«Всегда всем говорю, что газовый баллон в машине – это бомба замедленного действия»,  

«Ласковое краснодарское солнышко пригрело»,  

«Женщина даже телефон от уха не отняла. Так и продолжила говорить»,  

«Женщине повезло. Стоящий рядом Фокус цел на удивление».

Воздух в Краснодаре 10 июля прогрелся до 40 градусов, что, вероятнее всего, и стало причиной взрыва газового баллона, который находился в машине.  

Несколько дней назад в центре Франции произошел взрыв.  

Причиной стала утечка газа в магазине — здесь подробнее.  

# Необычное # Видеофакт

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