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Во время протестов против реформ в Никарагуа погиб 351 человек

12 июля 2018 08:42
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Новости Никарагуа. В результате протестов в Никарагуа погиб  351 человек, более 2000 получили ранения различной  степени тяжести. Из общего числа убитых 306 были гражданскими лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время протестов против реформ в Никарагуа погиб 351 человек-1

Напоминаем: в Никарагуа с апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.

Во время протестов против реформ в Никарагуа погиб 351 человек-4

Президент страны уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.

# Акции протеста # Фотофакт

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