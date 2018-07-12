Во время протестов против реформ в Никарагуа погиб 351 человек

Новости Никарагуа. В результате протестов в Никарагуа погиб 351 человек, более 2000 получили ранения различной степени тяжести. Из общего числа убитых 306 были гражданскими лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Никарагуа. В результате протестов в Никарагуа погиб 351 человек, более 2000 получили ранения различной степени тяжести. Из общего числа убитых 306 были гражданскими лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напоминаем: в Никарагуа с апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования.
Президент страны уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.