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Международный аэропорт продавался за 10 долларов: как это произошло

12 июля 2018 08:50
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Новости мира. Хакеры за 10 долларов «выставили на продажу» международный аэропорт. Проблему решили сразу после того, как исследователи сообщили о ней руководству воздушной гавани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный аэропорт продавался за 10 долларов: как это произошло-1

Специалисты  компании антивирусного программного обеспечения заявили, что нашли учётные данные для входа в систему безопасности крупного международного аэропорта. Так, выставленная информация позволила бы управлять системами безопасности и автоматизации зданий. Хакеры продавали эти данные за 10 долларов.  Название объекта не стали указывать в целях безопасности. Как именно данные попали в руки хакеров – устанавливается.

# Необычное # Фотофакт

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