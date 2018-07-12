Международный аэропорт продавался за 10 долларов: как это произошло

Новости мира. Хакеры за 10 долларов «выставили на продажу» международный аэропорт. Проблему решили сразу после того, как исследователи сообщили о ней руководству воздушной гавани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты компании антивирусного программного обеспечения заявили, что нашли учётные данные для входа в систему безопасности крупного международного аэропорта. Так, выставленная информация позволила бы управлять системами безопасности и автоматизации зданий. Хакеры продавали эти данные за 10 долларов. Название объекта не стали указывать в целях безопасности. Как именно данные попали в руки хакеров – устанавливается.