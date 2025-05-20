Отказ от российского ископаемого топлива опять аукнулся Европе. Испания, недавно провозгласившая себя самой зеленой страной, вновь столкнулась с энергетическим кризисом из-за перегрузки сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в стране был зафиксирован масштабный сбой в энергоснабжении. На этот раз по вине крупнейшего телекоммуникационного оператора. Сообщается, что проблему удалось частично устранить. Однако некоторые регионы по-прежнему остаются без интернета и мобильной связи.

Коллапс затронул Страну Басков, Валенсию и Арагон. Телеоператор объясняет сбои в этих регионах техническими работами по обновлению сети. Министерство цифровой трансформации заявляет, что следит за ситуацией и требует от оператора срочного решения проблемы. Отметим, меньше месяца назад страна столкнулась с крупнейшим за всю историю отключением электричества. 28 апреля блэкаут парализовал всю Испанию, затронул Португалию, Францию и Андорру. В результате было полностью парализовано транспортное сообщение, больницы перешли на генераторы, АЭС потеряли внешнее электроснабжение, а население в панике массово опустошило полки магазинов. Последствия сбоя устраняли более недели.

Тем временем власти, вместо решения проблемы, продолжают искать виновных в инциденте среди своих коллег, указывая на тех, кто чрезмерно увлекся «зеленой» повесткой без должной оценки рисков.