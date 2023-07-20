Железнодорожные перевозчики в Литве вынуждены жертвовать прибылью из-за антироссийских санкций

Так, на прошлой неделе в стране были отклонены заявки на перевозку 272 вагонов. Причем шесть из отклоненных заявок были связаны с транспортировкой товаров на территорию Беларуси. В ЛЖД отметили, что для компании следование внешнеполитическому курсу руководства Литвы является более приоритетным, чем бизнес-интересы. Однако многие рабочие вряд ли согласятся с этим, увидев свои зарплаты и расходы.