Прямой эфир

Железнодорожные перевозчики в Литве вынуждены жертвовать прибылью из-за антироссийских санкций

20 июля 2023 18:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. Железнодорожные перевозчики в Литве вынуждены жертвовать собственной прибылью ради соблюдения антироссийских санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Железнодорожные перевозчики в Литве вынуждены жертвовать прибылью из-за антироссийских санкций-1

Так, на прошлой неделе в стране были отклонены заявки на перевозку 272 вагонов. Причем шесть из отклоненных заявок были связаны с транспортировкой товаров на территорию Беларуси. В ЛЖД отметили, что для компании следование внешнеполитическому курсу руководства Литвы является более приоритетным, чем бизнес-интересы. Однако многие рабочие вряд ли согласятся с этим, увидев свои зарплаты и расходы.

# Санкции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании началась крупнейшая забастовка врачей
20 июля 2023 18:34

В Великобритании началась крупнейшая забастовка врачей

Премьер Ирака объявил о высылке посла Швеции
20 июля 2023 18:33

Премьер Ирака объявил о высылке посла Швеции

В Евросоюзе осудили выход России из зерновой сделки
20 июля 2023 17:37

В Евросоюзе осудили выход России из зерновой сделки