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В Евросоюзе осудили выход России из зерновой сделки

20 июля 2023 17:37
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Конец продовольственной безопасности, голод и очередной рост цен. Именно такими заголовками сейчас пестрят многие западные СМИ после выхода России из зерновой сделки. Решение Кремля уже успели осудить в Евросоюзе, США и ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Евросоюзе осудили выход России из зерновой сделки-1

Глава европейской дипломатии обвинил Москву в возможном продовольственном кризисе, из-за которого миллионы человек в бедных странах окажутся на грани голода.

Правда, Боррель забыл рассказать, что на протяжении всей зерновой сделки действительно нуждающиеся страны практически не получали украинское продовольствие – всего лишь 15 % от общего количества. Вместо этого зерно шло в страны ЕС или НАТО, а также к их союзникам.

В Евросоюзе осудили выход России из зерновой сделки-4

Чтобы не терять прибыль, Зеленский предложил Турции и ООН продлить соглашение без участия России. В ответ на это Москва объявила, что все суда, идущие в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. А некоторые районы Черного моря и вовсе объявлены временно опасными для судоходства. Но Брюссель и здесь не растерялся, пообещал доставить зерно по сухопутным каналам. Правда, пока нет ясности, кому именно.

# Международная политика # Жозеп Боррель # Фотофакт

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