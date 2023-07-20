В Евросоюзе осудили выход России из зерновой сделки

Конец продовольственной безопасности, голод и очередной рост цен. Именно такими заголовками сейчас пестрят многие западные СМИ после выхода России из зерновой сделки. Решение Кремля уже успели осудить в Евросоюзе, США и ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава европейской дипломатии обвинил Москву в возможном продовольственном кризисе, из-за которого миллионы человек в бедных странах окажутся на грани голода. Правда, Боррель забыл рассказать, что на протяжении всей зерновой сделки действительно нуждающиеся страны практически не получали украинское продовольствие – всего лишь 15 % от общего количества. Вместо этого зерно шло в страны ЕС или НАТО, а также к их союзникам.