В Евросоюзе осудили выход России из зерновой сделки
Конец продовольственной безопасности, голод и очередной рост цен. Именно такими заголовками сейчас пестрят многие западные СМИ после выхода России из зерновой сделки. Решение Кремля уже успели осудить в Евросоюзе, США и ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава европейской дипломатии обвинил Москву в возможном продовольственном кризисе, из-за которого миллионы человек в бедных странах окажутся на грани голода.
Правда, Боррель забыл рассказать, что на протяжении всей зерновой сделки действительно нуждающиеся страны практически не получали украинское продовольствие – всего лишь 15 % от общего количества. Вместо этого зерно шло в страны ЕС или НАТО, а также к их союзникам.
Чтобы не терять прибыль, Зеленский предложил Турции и ООН продлить соглашение без участия России. В ответ на это Москва объявила, что все суда, идущие в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. А некоторые районы Черного моря и вовсе объявлены временно опасными для судоходства. Но Брюссель и здесь не растерялся, пообещал доставить зерно по сухопутным каналам. Правда, пока нет ясности, кому именно.