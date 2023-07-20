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Премьер Ирака объявил о высылке посла Швеции

20 июля 2023 18:33
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Правительство Ирака приняло решение выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме. Об этом объявил премьер-министр страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Ирака объявил о высылке посла Швеции-1

Такая мера стала ответом Ирака на официальное разрешение шведской полиции на проведение акции по сожжению Корана. Как считают эксперты, подобные действия шведских властей могут серьезно повлиять на отношения страны не только с мусульманским миром, но и со многими другими странами. Поскольку даже Совет ООН по правам человека принял резолюцию, которая осуждает акции с сожжением Корана и других священных книг.

# Международная политика # Фотофакт

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