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В Великобритании началась крупнейшая забастовка врачей

20 июля 2023 18:34
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Новости Великобритании. В Великобритании началась крупнейшая забастовка врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основное требование медперсонала – увеличение окладов на 35 %. Согласно подсчетам профсоюзов, подобное повышение должно компенсировать снижение доходов врачей за последние 15 лет.

В Великобритании началась крупнейшая забастовка врачей-1

Никакого ответа от правительства пока не прозвучало. Однако эксперты уже предрекают серьезный кризис в Национальной службе здравоохранения, поскольку за последние 8 месяцев многочисленных забастовок медицинских работников в стране были отменены почти 700 тысяч врачебных приемов. До рекордного показателя выросла и очередь. В ожидании врача находятся почти 7,5 миллиона человек.

# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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