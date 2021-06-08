Железнодорожная катастрофа в Пакистане: к трагедии мог привести дефект пути

Новости Пакистана. Стала известна возможная причина железнодорожной катастрофы на юге Пакистана. К столкновению поездов мог привести дефект пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за разрыва сварного шва 12 вагонов состава сошли с рельсов и рухнули на второй путь, по которому следовал другой поезд. Расследование трагического инцидента продолжается. На месте происшествия работают десятки человек, в спасательной операции задействована армия.

Напомним, авария произошла 7 июня в провинции Синд.

В результате ЧП погибли 62 пассажира, еще более 100 пострадали. Медики обратились к жителям стать донорами крови для пострадавших.