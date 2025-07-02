Жара в Италии сменилась разрушительными наводнениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно о гибели по меньшей мере одного человека.

Накануне на север страны обрушились мощные ливни. Дожди спровоцировали три оползня, подтоплена автотрасса, заблокированы подъезды к популярному туристическому месту. В Турине река вышла из берегов. В связи с непогодой власти объявили наивысший уровень опасности.