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Швеция направит на поддержку Украины около 180 миллионов долларов

02 июля 2025 06:48
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Швеция направит на поддержку Украины около 180 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого будет пересмотрена структура оказываемой другим странам экономической помощи.

Швеция направит на поддержку Украины около 180 миллионов долларов-2

Правительство Швеции также приняло решение о постепенном отказе от программы сотрудничества с Афганистаном и региональной стратегии взаимодействия со странами Азии и Океании. Целью назван переход от оказания экономической помощи к торговле.

# Международная политика

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