Швеция направит на поддержку Украины около 180 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого будет пересмотрена структура оказываемой другим странам экономической помощи.

Правительство Швеции также приняло решение о постепенном отказе от программы сотрудничества с Афганистаном и региональной стратегии взаимодействия со странами Азии и Океании. Целью назван переход от оказания экономической помощи к торговле.